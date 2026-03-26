Более 19 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезней с января

В Подмосковных больницах работают отделения реабилитации. С начала года там восстановили здоровье более 19 тысяч человек.

Помощь пациентам оказывают в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных отделениях при поликлиниках. Пройти реабилитацию могут пациенты, которые перенесли болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившим травмы.

«Реабилитация — важный этап лечения многих заболеваний, от которого зависит восстановление пациента. С начала года в Подмосковье медицинскую помощь в отделениях реабилитации получили более 19 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМЦ и направлению лечащего врача.

В Минздраве напомнили, что в регионе реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация».