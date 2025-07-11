Более 19 тысяч скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала года

Скамейки, беседки и другие элементы благоустройства делают городские и дворовые пространства удобнее и приятнее, а жители активно ими пользуются. Чтобы поддерживать такие объекты в хорошем состоянии, коммунальные службы под контролем инспекторов областного Минтерконтроля и жилищной инспекции регулярно проводят их ремонт и покраску.

В первую очередь внимание уделяют скамейкам. С начала этого года в Подмосковье уже отремонтировали более 19 тысяч объектов. Больше всего работ провели в Серпухове, Луховицах и Пушкино.

Напомним, при обнаружении нарушений в части содержания скамеек, можно сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.