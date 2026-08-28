Более 19 пешеходных зон и парковок у школ появится в Дубне в 2026 году

В Дубне продолжаются работы по обустройству тротуаров и парковочных карманов, которые ведутся по наказам жителей. Особое внимание уделяется пешеходным дорожкам у образовательных учреждений — в частности, тротуар вдоль гимназии № 11 и детского сада «Улыбка», где ежедневно проходят сотни людей, будет отремонтирован к началу школьных занятий.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров лично проверил ход работ на объекте, оценив соблюдение сроков. Также рядом с образовательным кластером обустраивают парковочные карманы, которые будут завершены в ближайшее время.

«Готовим большие парковки практически все по запросам жителей. Упор сделали на образовательный кластер, учитывая, что Дубна находится в пятерке самых безопасных городов Подмосковья», — отметил Максим Тихомиров.

Всего в этом году в Дубне будет заасфальтировано 19 тротуаров, в том числе новые пешеходные зоны по программе «народные тропы». Кроме того, во всех частях города обустроят дополнительные парковочные карманы, прежде всего у школ и детских садов, чтобы сделать инфраструктуру более удобной и безопасной для жителей. Работы ведутся в плановом режиме и будут завершены в установленные сроки.