Более 19 километров теплосетей в поселке Менделеево заменили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Работы по капремонту тепловых и водопроводных коммуникаций ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта предусмотрена замена 20,2 километра трубопроводов, из которых на текущий момент обновили уже 19,1 километра.

В ходе ремонта специалисты завершили подготовку траншей, произвели установку и врезку новой тепловой камеры, а также смонтировали компенсаторы и соединительные муфты в местах стыков.

«Впереди — завершение внутренних работ в камере, обратная засыпка траншеи и установка новых, современных люков. Все делается на совесть, с запасом прочности на десятилетия», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Сейчас специалисты выполняют гидроизоляционные работы и занимаются внутренним обустройством камеры. На прилегающей территории уже провели первичное благоустройство. Полный комплекс работ, включая озеленение и укладку покрытия выполнят после зимы.