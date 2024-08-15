Более 185 километров ЛЭП отремонтировали в Подмосковье к отопительному сезону

В рамках подготовки электросетей Московской области к осенне-зимнему периоду по программе «Мособлэнерго» отремонтировали почти 186 километров кабельных и воздушных линий электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. В связи с этим мы организовали масштабную работу по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов, куда входит капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи, питающих котельные», — сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, все эти работы положительно скажутся на качестве тепла и горячей воды, а жители не будут испытывать дискомфорт от отключений. Работы по подготовке к зиме ведутся с начала года и контролируются министерством энергетики. Всего в 2024 году планируется отремонтировать свыше 310 километров ЛЭП и 219 подстанций.

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