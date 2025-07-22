Более 180 выпускников пересдали один из экзаменов в Богородском округе

716 выпускников сдавали ЕГЭ в Богородском округе в этом году. Были и те, кто воспользовался возможностью пересдать один из предметов.

188 выпускников из 716 решили подать заявления на апелляцию, не согласившись с результатами оценки своих работ. Семь из них стали стобалльниками по таким предметам, как русский язык и литература.

В этом году по поручению президента России Владимира Путина выпускникам предоставлено право пересдать один из предметов на собственное усмотрение. 3 и 4 июля почти четверть учеников муниципалитета пересдавали ЕГЭ по определенным предметам. Из них 132 человека смогли улучшить результат. При пересдаче десять ребят повысили свой результат и получили медаль. 26 человек ухудшили результат.

Всего у 70 школьников — золотые медали, у 78 выпускников — серебряные медали.

Напомним, что апелляцию можно подавать в двух случаях — при несогласии с выставленными баллами или при нарушении установленного порядка проведения экзамена. Надо сказать, что в Богородском округе в этом году ЕГЭ был проведен без единого нарушения. Не было ни отключения электроэнергии, ни прерывания онлайн-трансляции. Все прошло без нарушений порядка проведения экзаменов.