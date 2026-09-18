Более 180 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку

В реку Оку 18 сентября выпустили более 180 тысяч особей молоди стерляди. Компенсационные мероприятия проводят в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» после ремонта гидротехнических сооружений, который может затрагивать водные биоресурсы.

Работы провела компания «СТРОЙВЕСТ», которая занимается капитальным ремонтом плотин в регионе. Работы контролируют Министерство экологии и природопользования Московской области и сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Компенсационные мероприятия связаны с ремонтом четырех плотин: на реках Сушка и Речма в городском округе Серпухов, Гавриловка в Рузском округе и Питеринка в городском округе Кашира.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, восстановление водных биоресурсов должно проводиться одновременно с ремонтом гидротехнических сооружений, чтобы сохранять биоразнообразие водоемов.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений — это прежде всего вопрос безопасности и надежности, однако нельзя забывать о хрупком балансе природы. Крайне важно, чтобы эти работы синхронизировались с мероприятиями по поддержанию биоразнообразия», — сказал он.

В 2026 году в Московской области запланирован капитальный ремонт 19 гидротехнических сооружений.