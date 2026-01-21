Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья с начала года

В начале января в Подмосковье прошел рекордный снегопад с высотой образовавшегося покрова более 50 сантиметров. Специалисты Мосавтодора круглосуточно устраняют последствия непогоды. За это время с дорог вывезли более 180 тысяч кубометров снега.

Как сообщили в региональном Минтрансе, всего в очистке дорог и тротуаров задействовали более 1,2 тысячи рабочих. Они использовали порядка 400 тысяч тонн материалов для обработки улиц ото льда.

«Объем вывезенного снега равен порядка 12 тысячам камАЗов. Больше всего снега вывезли из округов, расположенных на востоке и юго-востоке Подмосковья. Снег складируют в специализированных местах более чем в 40 округах», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Специалисты продолжают круглосуточно следить за изменениями погоды, убирать снег и обрабатывать улицы.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не мешать работе техники.