Более 180 тысяч избирателей зарегистрировали в Ленинском округе

Подготовка к выборам депутатов Государственной и Московской областной думы завершается в Ленинском округе. На территории муниципалитета зарегистрировано почти 184 тысячи избирателей.

Жители округа смогут отдать свой голос за того или иного кандидата на 75 избирательных участках, где будут работать 683 члена участковых избирательных комиссий.

Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября, с 8:00 до 20:00. Избиратели могут проголосовать очно, придя на свой участок, или подав через портал Госуслуг заявление для участия в голосовании посредством ДЭГ.

«Если человек изменил свое фактическое местонахождение, он заранее может прийти в пункт приема заявлений и получить открепление на тот избирательный участок, где он будет находиться. Маломобильные граждане должны обратиться в участковую избирательную комиссию — для них будет организовано надомное голосование: члены комиссии придут по адресу, где находится человек», — рассказал заместитель председателя территориальной избирательной комиссии округа Михаил Рассказов.

В рамках подготовки к выборам все помещения участковых избирательных комиссий проверяют на предмет обеспечения безопасности, наличия телефонной связи и интернета. Совместно с силовыми структурами проводятся тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.