Свыше 180 супружеских пар медиков оформили выплату на аренду жилья в Подмосковье

Подмосковные медики могут получить компенсацию за аренду жилья. Размер выплаты зависит от округа и составляет до 30 тысяч рублей для одного специалиста и до 45 тысяч — для супружеской пары. Этой возможностью уже воспользовались более 180 пар медиков.

Получить выплату могут медработники, у которых нет собственного жилья. С этого года компенсацию также предоставляют заведующим структурными подразделениями медучреждений и заведующим ФАПами.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов. Часть из них направлена на решение важного жилищного вопроса. Более 180 супружеских пар медработников Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Для получения выплаты нужно работать на полную ставку, а также не иметь собственного жилья. Для этого нужно подать заявку по ссылке. Ее рассмотрят в течение 10 дней.