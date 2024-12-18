Более 180 собак зарегистрировали в ветеринарной клинике в Истре в этом году

В этом году в округе официально зарегистрировали более 180 собак в ветеринарной клинике. С сентября прошлого года эта процедура обязательна в Подмосковье.

В этом году в Истринской ветеринарной клинике была зарегистрирована 181 собака. Этот закон вступил в силу в прошлом году. Поэтому владельцам собак необходимо регистрировать своих питомцев. Каждой собаке присваивается уникальный номер, а информация о ней заносится в специальную электронную систему. Регистрацию необходимо провести в течение 14 дней после достижения собакой возраста трех месяцев. В округе процедуру прошли не только беспородные животные, но и немецкие овчарки, стаффордширские терьеры, мопсы и йоркширские терьеры.

Кроме это, необходимо вакцинировать животных: в 2024 году в Истринской ветеринарной клинике было вакцинировано 2210 собак и 1720 кошек. Также в этом году врачи клиники вакцинировали четырех енотов и одну лисицу.