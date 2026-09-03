Более 180 пунктов сбора текстиля открыли для жителей Ленинского округа

Жители Ленинского округа могут сдать текстиль в 186 специализированных пунктах. Такая система помогает дать вещам вторую жизнь и снизить объем отходов, отправляемых на полигоны.

В муниципалитете работают два вида пунктов приема: одни собирают вещи для передачи благотворительным организациям, другие — для дальнейшей переработки.

Жители могут сдавать текстиль из разных материалов — хлопка, шерсти, синтетики, кожи и их комбинаций. Одежда и другие вещи в хорошем состоянии передаются тем, кому они необходимы, а непригодные изделия перерабатывают и используют для создания новых материалов.

«В муниципалитете действуют два типа пунктов: одни собирают вещи для передачи в благотворительные организации, другие — для отправки на переработку. Жители могут сдавать текстиль из любых материалов. При этом важно понимать: вещи, которые еще можно носить, получат новую жизнь у тех, кто в них нуждается, а непригодные будут переработаны в новые материалы», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Система раздельного сбора в округе включает не только текстильные пункты. Здесь также работают более 20 экопунктов, где принимают пластик и алюминий. Контейнеры установлены в разных районах, а вывоз содержимого проводится по мере заполнения.

Найти ближайший пункт приема и узнать, какие виды отходов принимают, жители могут на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.