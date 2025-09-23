Более 180 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье на торги выставили 183 объекта недвижимости. Это земельные участки и помещения на аренду и продажу, которые можно использовать для строительства или открытия бизнеса.

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, всего за этот период на торги выставили 166 земельных участков и 17 нежилых помещений.

Так, в Дмитрове можно купить 8,8 сотки в деревне Кунисниково. Участок подойдет для строительства жилого дома. В поселке Икша с молотка сойдет 9,5 сотки в аренду на 20 лет.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все аукционы проходят в электронном виде.