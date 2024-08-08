Более 180 новых учителей пришли в школы Ленинского округа в 2024 году

Фото: Администрация Ленинского городского округа

Осенью в Ленинском округе откроют три школы. В том числе в них к 1 сентября трудоустроили 186 педагогов.

Вопрос подготовки к учебному году обсудили на совещании с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым. В нем также поучаствовали профильные заместители.

«Совместно с Центром развития карьеры в этом году нам удалось привлечь 186 учителей. Эта задача была одной из самых объемных, трудозатратных по блоку образования в Московской области. Конечно же, работу по подбору квалифицированных педагогов в наши образовательные учреждения продолжим», — прокомментировал глава муниципалитета Станислав Каторов.

В основном, учителей трудоустраивали в новые образовательные учреждения округа. Это школа на 1550 мест в ЖК «Южная Битца», учреждение на 1500 мест в Боброво и пристройка на 237 мест к Молоковской школе. Также лицензию уже получил детский сад в ЖК «Горки Парк», а разрешение на ввод в эксплуатацию оформили детские сады в ЖК «Пригород Лесное» и Южной Битце.

Также до конца 2024 года в округе введут в эксплуатацию еще две школы в ЖК «Горки Парк» и «Эко Видное 2». Кроме того, сдадут самую большую школу на 1675 мест в ЖК «Первый квартал» и детский сад в «Восточном Бутово».

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