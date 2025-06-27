Более 180 медиков пополнили штат больницы во Фрязине в 2025 году

В подразделения Щелковской больницы с начала этого года трудоустроились 188 медицинских специалистов. Часть из них приехала в Подмосковье из других регионов страны.

Так, 77 врачей и 111 специалистов среднего медицинского звена пришли на работу в подразделения в Щелкове, Фрязине и Лосино-Петровском. Это в том числе врачи-травматологи-ортопеды, терапевты, онкологи, хирурги, фельдшеры и медсестры.

Некоторые из них переехали из Москвы, Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Рязанской, Саратовской и Тульской областей.

«Успех больницы определяется не только современным оборудованием и технологиями, но и, прежде всего, командой преданных своему делу профессионалов. Штат Щелковской больницы укомплектован на 95%, что свидетельствует об эффективной кадровой политике», — отметила заместитель главного врача по кадрам Светлана Астафьева.

Отметим, что сотрудники Щелковской больницы пользуются областными мерами соцподдержки. Также они могут принять участие в федеральной программе «Земский доктор/Земский фельдшер».