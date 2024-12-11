Более 180 лыжных трасс откроют зимой в Подмосковье

Зимой в Подмосковье будут работать 184 лыжные трассы общей протяженностью более 900 километров. На данный момент открыта 21 трасса. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в регионе также запланированы мероприятия для любителей и профессионалов.

Первыми трассами сезона стали дистанции на СШОР «Истина» в Истре, где 30 ноября прошли первые соревнования. Общая длина трасс здесь составит 18 километров. Лыжни также доступны в других городах и округах Подмосковья, включая Дедовск, Химки, Орехово-Зуево, Лыткарино, Красногорск и другие.

«На территории Подмосковья мы запускаем 184 лыжные трассы общей протяженностью свыше 900 километров. Из них 60 трасс будут расположены в парках региона и оборудованы пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания, освещением и скамейками для отдыха, что сделает катание на лыжах комфортным и доступным для всех жителей и гостей области», — отметил заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самой протяженной трассой региона станет «Вело 1» в Дмитровском округе — 38 километров. Лыжня в Одинцовском парке Ларисы Лазутиной составит 35,7 километра, а в Мытищинском лесопарке — более 21 километра.

«Традиционно на лыжных маршрутах Московской области будут проходить массовые мероприятия. Уже в ближайшие выходные в Лыткарино в лесопарке „Волкуша“ состоится открытая тренировка с победителем этапов Кубка мира, чемпионом мира среди юниоров, чемпионом России Михаилом Девятьяровым», — добавил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Полный список лыжных трасс Московской области сезона 2024\2025 доступенпо ссылке.