Более 180 курильщиков в Подмосковье прошли онкоскрининг легких

Мужчины и женщины старше 45 лет, курящие более 10 лет, могут пройти скрининг рака легких в Подмосковье. Вместо флюорографии им делают компьютерную томографию. Свое здоровье уже проверили более 180 человек, у 14 из них выявили отклонения.

Пилотный проект по ранней диагностике рака легких реализуют в Клину, Красногорске, Истре и Солнечногорске. Всех пациентов с отклонениями направляют на углубленную диагностику.

«Табакокурение наносит серьезный урон всему организму, но именно дыхательная система принимает на себя первый и самый сильный удар. Цель проекта — ранняя диагностика рака легких — одного из наиболее опасных последствий длительного курения, которое долгое время может протекать бессимптомно», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Получить направление на обследование можно в кабинете медицинской профилактики, а также в центре здоровья или при записи на диспансеризацию.

Записаться можно через портал «Здоровье», чат-бот в «Макс», приложение «Добродел Здоровье» и по телефону 122.