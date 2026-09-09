Более 180 избирательных участков откроют в Балашихе

Жители Балашихи смогут проголосовать на 183 избирательных участках. Десятки тысяч жителей округа уже заявили о намерении принять участие в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Среди тех, кто планирует прийти на избирательные участки, — активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

«Это один из самых важных инструментов реализации гражданского общества и нашего прямого участия в формировании будущего. Мы, активисты Молодой гвардии, не только придем, но и призываем всех ответственных граждан прийти на избирательный участок», — сказала заместитель руководителя местного отделения организации Виктория Зуева.

Участие в выборах примут и общественные наблюдатели. Анастасия Мирзоева в этом году решила не только проголосовать, но и следить за ходом избирательного процесса в качестве наблюдателя.

«Считаю важным участвовать в голосовании, потому что таким образом мы выражаем свою гражданскую позицию, участвуем в будущем страны, своего города, показываем пример для подрастающего поколения», — отметила Анастасия Мирзоева.

Принять участие в голосовании планируют и сотрудники предприятий Балашихи.

«От этих выборов зависит жизнь нашего государства. Каждый делает свой выбор, за кого голосовать, но на выборы ходить, я считаю, надо. Это очень важно», — рассказал работник предприятия Владимир Петров.

Генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин отметил, что участие в выборах позволяет гражданам выразить свое отношение к происходящему и самостоятельно определить свою позицию.

«Иногда можно услышать: а что изменит мой один голос? Мне кажется, тут вопрос немного в другом. Когда человек принимает участие, он показывает свою заинтересованность, свое отношение к происходящему. При этом у каждого свое мнение, свои взгляды и приоритеты, и это нормально. Главное — иметь возможность самостоятельно сделать свой выбор», — сказал Игорь Ряпин.

В Балашихе будут работать 183 избирательных участка. Узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуг и сайте ЦИК России. Проголосовать можно будет лично или дистанционно.