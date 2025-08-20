Более 180 единиц медоборудования получила больница в Дмитрове с начала года

Дмитровская больница продолжает техническую модернизацию. Так, в гинекологическое отделение поступил современный наркозный аппарат Dräger Atlan A350XL, который уже внедрен в работу врачей.

Новая техника повышает качество анестезиологического сопровождения операций и усиливает безопасность пациентов во время вмешательств.

Аппарат экспертного уровня отличается надежностью, точностью и удобством в эксплуатации, что должно положительно сказаться на результатах хирургического лечения и снижении рисков во время наркоза.

Кроме того, хирургам передали две системы видеоэндоскопической визуализации, которые начали применяться как в экстренных, так и в плановых операциях. Современные эндоскопические комплексы обеспечивают высокую чёткость изображения и позволяют выполнять малоинвазивные вмешательства с большей точностью, что способствует более быстрой реабилитации и сокращению пребывания пациентов в стационаре.

В Дмитровской больнице ежегодно выполняется около 300 эндоскопических операций; появление новых систем позволит нарастить их число и расширить спектр вмешательств, оказываемых жителям округа.

Обновление материально‑технической базы остаётся приоритетом учреждения: за текущий год в больницу поступило 188 единиц современного оборудования, в том числе цифровые рентген‑комплексы, оборудование для офтальмологии и оториноларингологии, аппаратура для операционного блока, современные травматологические установки и инновационные функциональные кровати.