Более 180 единиц медоборудования получила больница в Дмитрове с начала года
Дмитровская больница продолжает техническую модернизацию. Так, в гинекологическое отделение поступил современный наркозный аппарат Dräger Atlan A350XL, который уже внедрен в работу врачей.
Новая техника повышает качество анестезиологического сопровождения операций и усиливает безопасность пациентов во время вмешательств.
Аппарат экспертного уровня отличается надежностью, точностью и удобством в эксплуатации, что должно положительно сказаться на результатах хирургического лечения и снижении рисков во время наркоза.
Кроме того, хирургам передали две системы видеоэндоскопической визуализации, которые начали применяться как в экстренных, так и в плановых операциях. Современные эндоскопические комплексы обеспечивают высокую чёткость изображения и позволяют выполнять малоинвазивные вмешательства с большей точностью, что способствует более быстрой реабилитации и сокращению пребывания пациентов в стационаре.
В Дмитровской больнице ежегодно выполняется около 300 эндоскопических операций; появление новых систем позволит нарастить их число и расширить спектр вмешательств, оказываемых жителям округа.
Обновление материально‑технической базы остаётся приоритетом учреждения: за текущий год в больницу поступило 188 единиц современного оборудования, в том числе цифровые рентген‑комплексы, оборудование для офтальмологии и оториноларингологии, аппаратура для операционного блока, современные травматологические установки и инновационные функциональные кровати.
Главный врач Александр Авакян отметил, что основная цель — обеспечить жителей Дмитровского округа доступной и качественной медицинской помощью, а полученное оборудование помогает поднять уровень оказания услуг до современных стандартов.
Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов добавил, что развитие медицины остается одним из приоритетов администрации и реализуется в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» под контролем губернатора Андрея Воробьева. По его словам, сочетание нового оборудования и профессионализма врачей позволит сохранить здоровье многих жителей округа.
Благодаря обновлениям врачи Дмитровской больницы теперь могут оказывать помощь на современном уровне, а пациенты получать более качественное и комфортное лечение.