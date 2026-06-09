Более 1,8 тысячи выпускников из Подольска написали ЕГЭ по математике

Единый государственный экзамен по математике — второй из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата о среднем общем образовании. В этом году испытание прошли свыше 1800 выпускников школ округа.

Экзамен начался в 10:00 после открытия всех пунктов проведения в 9:00. Он длился три часа по математике базового уровня и три часа 55 минут по математике профильного уровня.

Один из пунктов проведения ЕГЭ в Подольске — школа № 30. Здесь интеллектуальное испытание прошли 276 выпускников. Среди школ, чьи учащиеся пришли на этот пункт, — школа № 32, школа № 35, школа № 30 (корпус 2) и гимназия № 7.

Для организации экзамена пункт проведения оснастили всем требуемым оборудованием: системами видеонаблюдения, средствами подавления связи, высокоскоростными сканерами и техникой для оперативной печати экзаменационных материалов.