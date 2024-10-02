Более 1,8 тысячи тонн плодовых и ягодных культур собрали в Подмосковье за сезон

Подмосковные аграрии собрали более 1800 тонн плодовых и ягодных культур в этом сезоне. Землянику садовую, малину, голубику, вишню, красную и черную смородину, крыжовник, алычу, жимолость, яблони и груши высадили на площади свыше 269 гектаров.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, валовый сбор ягод превысил 1116 тонн, из которых более 500 тонн — земляники.

«Урожай семечковых культур, включая яблони и груши, составил порядка 613 тонн с площади 77 гектаров. Также в регионе собрано 8,6 тонн косточковых культур с площади 20 гектаров», — добавили в ведомстве.

Всего на зимнее хранение заложена 251 тонна плодовых культур.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».