Более 1,8 тысячи проб воды исследовали в Балашихе осенью

Специалисты испытательной лаборатории Балашихинских коммунальных систем обеспечивают многоуровневый контроль качества питьевой воды в городском округе Балашиха. С сентября 2025 года лабораторией проведен анализ 1841 пробы, отобранной в различных точках систем водоподготовки и распределения.

Так, 1450 проб отбирались из распределительной сети, 356 проб — из резервуаров чистой воды и 35 проб — из скважин. Такой охват позволяет отслеживать состояние воды на всех этапах — от источника и очистных сооружений до резервуаров и конечной разводки к потребителю.

Испытательная лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения химических и микробиологических исследований. Анализы включают определение показателей, важных для питьевой воды, а также исследования сточных вод для контроля качества очистки и соблюдения нормативов.

Регулярный и системный мониторинг обеспечивает оперативное выявление отклонений и позволяет своевременно принимать корректирующие меры, гарантируя безопасность водопотребления для населения Балашихи.