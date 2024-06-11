Более 1,8 тысячи детей отдохнут в летних лагерях в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Первая смена летних оздоровительных учреждений в Мытищах встретит свыше 1800 детей. Она продлится до девятого июля.

Лагеря дневного прибывания детей начали работать с 10 июня. Летние оздоровительные учреждения открылись на базе 16 школ. Несколько из них продолжат свою работу во вторую смену. Всего за летний период в лагерь приедут 2053 школьника. Так, в первой смене ожидается 1835 детей, она начинается с 10 июня по 9 июля. Вторая смена стартует с 15 июля по 12 августа. Туда придут 218 школьников.

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