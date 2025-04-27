Более 18 тысяч жителей поучаствовали в общегородском субботнике в Балашихе

В Балашихе прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 18 тысяч человек. Они привели в порядок более 1,5 миллиона квадратных метров территории и собрали почти две тысячи кубометров мусора.

«Вместе с главой Сергеем Юровым и жителями сажали деревья у храма, а в лесной части парка убирали и распиливали валежник. Сразу видно, когда люди радеют за свой микрорайон, бережно относятся к этому красивому общественному пространству. Работали активно и дружно — субботник объединил более 450 человек. Спасибо всем, кто несмотря на прохладную погоду, был сегодня с нами», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Самое масштабное мероприятие прошло во Владимирском парке в микрорайоне Дзержинского. В субботнике приняли участие жители, сотрудники предприятий, военнослужащие, представители управляющих компаний, администрации и депутаты «Единой России». Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посадили клены и прибрались на территории парка.

Для участников организовали полевую кухню с кашей и горячим чаем. Субботники также прошли в Павлине, Полтеве и Саввине, а также во дворах многоквартирных домов. Управляющие компании выдавали жителям инвентарь.

«Несмотря на погодные условия, жители приняли участие в субботнике. Мы все вместе дружно собрали бытовой мусор и поваленные ветки. Всем огромное спасибо за неравнодушие», — отметил заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков.

Участники субботника убрали мусор во дворах и общественных территориях, покрасили и отремонтировали ограждения, помыли памятники и фасады многоквартирных домов, а также остановочные комплексы. Помимо этого, привели в порядок малые архитектурные формы, цоколи входных групп, посадили деревья и однолетние цветы.

Субботник провели в рамках месячника чистоты в Балашихе. За это время преобразились дворы, общественные пространства и памятники.