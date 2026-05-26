Более 1,8 тысяч заявлений на экспертизу проектной документации подали в Подмосковье с начала года

С начала текущего года на портал госуслуг Московской области поступило почти две тысячи заявлений на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Министерства государственного управления.

Получить услугу «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» можно на сайте госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство» [https://uslugi.mosreg.ru/services/14441]. Она предназначена для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, планирующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или другие работы на своем участке или на территории другого правообладателя.

Перед началом строительных работ, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Без этого приступать к строительству запрещено. Услуга является платной.