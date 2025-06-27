Более 18 тысяч скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала года

Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали более 18 тысяч скамеек и других малых архитектурных форм с начала года. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве уточнили, что чаще всего скамейки нуждаются в ремонте из-за трещин, сколов, расшатанных деталей и сломанных элементов, а также из-за облезлой краски, ржавчины или следов вандализма, например, граффити. Больше всего работ за полгода выполнили в Луховицах, Серпухове и Пушкино.

Напомним, инспекторы регулярно осматривают дворы, чтобы убедиться, что скамейки и другие элементы благоустройства находятся в хорошем состоянии. В случае обнаружения дефектов скамеек жители Московской области могут сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.