Более 18 тысяч предпринимателей пользуются личным кабинетом Мособлгаза
В личном кабинете клиента Мособлгаза для юридических лиц представлено 32 услуги компании. Наиболее востребованной является технологическое присоединение — подключение промышленных объектов к газораспределительным сетям. Бизнесмены подали уже более 10 тысяч заявок на эту услугу.
Также предприниматели часто заказывают проверку изолирующего соединения, комплекс защиты подземных газопроводов, расчет максимального часового расхода газа и техническое обслуживание котельной.
Подписывать необходимые документы пользователи могут онлайн с помощью электронной цифровой подписи.
Чтобы начать пользоваться личным кабинетом, нужно:
1. Перейти по ссылке: [lkul.mosoblgaz.ru](https://lkul.mosoblgaz.ru/). 2. Указать ИНН и КПП организации, а также электронную почту.