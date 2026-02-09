Более 18 тысяч предпринимателей пользуются личным кабинетом Мособлгаза

Фото: Пресс-служба АО "Мособлгаз"

В личном кабинете клиента Мособлгаза для юридических лиц представлено 32 услуги компании. Наиболее востребованной является технологическое присоединение — подключение промышленных объектов к газораспределительным сетям. Бизнесмены подали уже более 10 тысяч заявок на эту услугу.

Также предприниматели часто заказывают проверку изолирующего соединения, комплекс защиты подземных газопроводов, расчет максимального часового расхода газа и техническое обслуживание котельной.

Подписывать необходимые документы пользователи могут онлайн с помощью электронной цифровой подписи.

Чтобы начать пользоваться личным кабинетом, нужно:

1. Перейти по ссылке: [lkul.mosoblgaz.ru](https://lkul.mosoblgaz.ru/). 2. Указать ИНН и КПП организации, а также электронную почту.

