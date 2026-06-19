Более 18 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ по выбору

В период с 18 по 19 июня более 18 тысяч выпускников из Московской области сдали Единый государственный экзамен по шести предметам на выбор: информатике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 10 тысяч школьников Подмосковья выбрали ЕГЭ по информатике. Экзамен включал 27 заданий разных уровней сложности: 11 базового, 11 повышенного и 5 высокого уровня. На выполнение работы отводилось 235 минут.

Также свыше 7,8 тысяч выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам. Среди них 7825 человек сдавали английский, еще 25 — немецкий, 11 — французский, 10 — испанский и 23 — китайский. Устная часть экзамена состояла из четырех заданий с развернутым ответом, на нее отводилось 17 минут, включая время на подготовку.

Экзамены проводились в 217 пунктах, за процессом наблюдали более 500 общественных наблюдателей и свыше 400 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах.

Основной этап сдачи ЕГЭ в этом году завершен. Результаты экзаменов по информатике будут опубликованы не позднее 29 июня, по иностранным языкам — 1 июля. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, есть резервные даты: 22 июня — по информатике, 23 июня — для устной части по иностранным языкам.

Выпускники могут пересдать один из экзаменов 8–9 июля, однако важно помнить, что при пересдаче будет учитываться только последний результат, даже если предыдущий был выше.