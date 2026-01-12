Более 18 тысяч кубометров снега вывезли за новогодние каникулы с улиц Дубны

Коммунальные и дорожные службы наукограда продолжают работать в усиленном режиме — круглосуточно расчищают дороги, тротуары, дворы. После сильнейшего за 146 лет снегопада с улиц Дубны вывезли 18 тысяч кубометров снега.

На борьбу с последствиями метели в эти дни вышли дорожные службы и сотрудники управляющих компаний — свыше 100 человек и более 40 единиц техники.

Из города ежедневно вывозят около 2000-2500 кубометров снега. Работы ведут поэтапно, в первую очередь расчищают центральные дороги, проезды и остановки общественного транспорта. Во дворах приводят в порядок внутренние проезды и подъезды к контейнерным площадкам. На улицах в частном секторе работают грейдеры. Специалисты Мосавтодора дежурят на мосту через Волгу и расчищают этот транспортный объект от снега.

Глава округа Максим Тихомиров подчеркнул, что вся коммунальная техника находится в работе и уборка города от снега продолжается в режиме нон-стоп. Он поблагодарил сотрудников коммунальных служб, подрядных организаций и управляющих компаний. «Продолжим делать все, чтобы дороги и тротуары были безопасными для передвижения», — заявил руководитель муниципалитета.