Более 18 тысяч исследований качества мяса провели в Подмосковье в январе

Госветслужба Подмосковья регулярно проводит проверку качества мясной продукции, которую можно найти на рынках и ярмарках региона. В январе количество исследований первысило 18 тысяч.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, всего специалисты провели 3,1 тысячи исследований качества говядины, девять тысяч — свинины, 6,1 тысячи — птицы. В результате с реализации сняли более 190 килограммов продукции, которая не соответстваовала нормам безопасности.

«Благодаря строгому контролю, спрос на качественную мясную продукцию среди жителей Подмосковья остается стабильным. В прошедшем месяце в магазинах, на ярмарках и других торговых площадках потребители приобрели порядка 690 тысяч килограммов говядины, свыше четырех миллионов килограммов свинины и более 13 миллионов килограммов мяса птицы», — добавили в министерстве.

Для повышения уровня пищевой безопасности жителей призвали приобретать мясо и другие продукты питания на официальных рынках и ярмарках, где ведется обязательный санитарный контроль.