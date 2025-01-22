Более 18 тысяч человек в Одинцове совершили омовение на Крещение

Крещенские купания в Одинцовском округе в этом году посетили свыше 18 тысяч человек. Организаторы подготовили для омовения 11 иорданей.

Наибольшее количество верующих посетило Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде — свыше 7500 человек. Из которых 1750 окунулись в купели у скита преподобного Саввы.

Популярными стали купели на территории Собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», где побывали 3200 человек. Купель у Храма Рождества Святого Иоанна в Лесном городке посетили 2100 жителей. Омовение у Храма преподобного Серафима Саровского в Горках-10 совершили 1500 верующих.

Кроме того, что из-за аномально теплой зимы в 2025 году в Одинцове приняли дополнительные меры безопасности. Войти в воду и выйти из нее можно было только с берега, чтобы не попасть на лед. Купели оборудовали удобными сходнями и подсветкой. Верующим также предоставили теплые раздевалки, полотенца и горячую пищу. Порядок во время купаний поддерживали более 200 сотрудников силовых ведомств, экстренных служб и волонтеров.