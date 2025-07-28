Более 1,8 млн человек обратились в цифровые МФЦ Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья могут получить электронные услуги в цифровых МФЦ. С начала года этой возможностью воспользовались более 1,8 миллиона человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в этом году жители подали 198 тысяч заявок на выписки из домовой книги, 195 тысяч — на постановку на миграционный учет и 152 тысячи — на получение социальных карт.

«Тот факт, что количество посетителей цифровых зон МФЦ Подмосковья уже превысило 1,5 миллиона, говорит о значительном повышении уровня интереса и осведомленности населения о возможности быстро и качественно получить электронные услуги в МФЦ», — подчеркнула директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Самыми посещаемыми стали цифровые МФЦ в Балашихе, Ленинском округе и Дмитрове. С начала года их посетили более 160 тысяч человек.

Всего в Подмосковье 224 отделения МФЦ. Там жители могут получить более 370 госуслуг.