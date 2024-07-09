Более 1,8 миллиона человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Подмосковные парки на прошедшей неделе посетили более 1,8 миллиона человек. Эту статистику представило министерство благоустройства региона.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самое большое количество посетителей зафиксировали в субботу, 6 июля — более 320 тысяч человек, а самыми популярными стали парки в Балашихе, Химках, Клину, Мытищах и Пушкино.

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