Более 18 километров тепловых сетей отремонтируют в Одинцове в 2026 году

В Одинцовском округе продолжают обновлять объекты жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году власти планируют реконструировать 11 участков тепловых сетей общей протяженностью более 18 километров.

Самые длинные участки находятся в Кубинке-1 и поселке Старый Городок — там заменят почти семь километров труб. Большой объем работ предстоит и на котельных. Четыре из них реконструируют в Звенигороде, еще одну — в поселке Жуковка.

«Мы стремимся повысить надежность коммунальной инфраструктуры для наших жителей. Реконструкция котельных и строительство новых объектов позволят улучшить качество теплоснабжения тысяч семей», — отметили в администрации округа.

Общая мощность звенигородских котельных, которые отремонтируют, составляет около 60 мегаватт, жуковской — 13 мегаватт. Также в этом году построят две блочно-модульные котельные. Благодаря этому более 4,5 тысячи жителей Одинцовского округа получат более качественное тепло.

В планах на текущий год — реконструкция двух центральных тепловых пунктов. Они находятся в поселке Жуковка и военном городке Кубинка-10. Обновление инфраструктуры поможет избежать аварий и перебоев с отоплением в зимний сезон.

