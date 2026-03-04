Более 18 километров дорог отремонтируют в Химках в 2026 году

В 2026 году в Химках обновят 21 автомобильную дорогу общей протяженностью свыше 18 километров. Обновление дорожной сети позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность микрорайонов и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.

Основной объем — 18 объектов — вошел в муниципальную программу текущего ремонта. В Новых Химках обновят улицы Строителей, Заречную, Усадебную и Лавочкина. В Сходне работы запланированы на улице Пушкина и во 2-м Чапаевском переулке. В Старых Химках отремонтируют проспект Мира, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, улицы 8 Марта, Ленинградская, Академика Грушина и Бурденко, а также дорогу в квартале Старбеево — Терехово. В Луневском работы пройдут в деревне Исаково, на улице Дубовой в поселке Лунево и на дороге к Перепечинскому кладбищу. В Кутузовском обновят участки в деревне Брехово и подъездную дорогу к СНТ «Ладушкино».

Отдельное внимание уделят капитальному ремонту. В Луневском обновят дорогу в деревне Носово — от улицы Лесной к СНТ «Регион», «Луч» и «Радуга». В Новых Химках капитально отремонтируют улицу Соколовскую. Кроме того, в региональную программу включена дорога «Юрлово — Дудино» в Кутузовском.