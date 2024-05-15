Более 172 тысяч сделок с недвижимостью зарегистрировали в Подмосковье в апреле | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:43 Более 172 тысяч сделок с недвижимостью зарегистрировали в Подмосковье в апреле Росреестр Подмосковья в апреле зарегистрировал 172 тысячи сделок Медиасток.рф

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Более 172 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости поступило в подмосковный Росреестр в апреле этого года. Большинство документов подавалось в электронном виде.

«Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны круглосуточно из любой точки России», — рассказала Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля.

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Она добавила, что для удобства жителей на официальном сайте Росреестра приведены пошаговые инструкции получения каждой государственной услуги и сроки ее предоставления.

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