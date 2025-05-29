Более 1700 школьников сдадут госэкзамены в Жуковском в 2025 году

Вопрос организации ОГЭ и ЕГЭ обсудили на совещании в администрации Жуковского. Пункты сдачи будут работать на базе пяти школ.

Встречу провел временно исполняющий полномочия главы городского округа Жуковский Андроник Пак. Он отметил, что в этом году ОГЭ в округе сдают 1159 девятиклассников, ЕГЭ — 610 одиннадцатиклассников.

Единый госэкзамен напишут в школах № 9, № 12 и № 13. Также для детей, имеющих медпоказания, организуют три пункта проведения экзаменов на дому.

Другой темой совещания стала работа летних школьных лагерей. Они начнут работать в Жуковском с 9 июня. Их посетят 687 детей.

Кроме того, на встрече озвучили, что комплексное благоустройство дворов начнется в июне у ряда домов по улицам Осипенко, Чкалова, Комсомольской и Калугина. Обустройство контейнерных площадок стартует в июле у восьми домов по улицам Амет хан Султана, Чкалова, Пушкина, Семашко, Гагарина, Дугина и Чапаева.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем вести работу по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На территории города их выявлено 42», — отметил Андроник Пак.