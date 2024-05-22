Свыше тысячи подмосковных компаний воспользовались сервисом для экспортеров

Подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров более 1,7 тысячи раз с сентября.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.

«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях — по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации — тут мы получили 52 заявки», — сказала она.

Самыми приоритетными направлениями экспорта у подмосковных предпринимателей стали Беларусь, Казахстан, Китай и стран Ближнего Востока.

Онлайн-сервис предоставляет четкий алгоритс для начинающих и опытных предпринимателей и помогает им на всех этапах наладки поставок за рубеж.

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