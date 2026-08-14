Более 1,7 тысячи гектаров земли передали фермерским хозяйствам в Подмосковье

С января по июль 2026 года крестьянско-фермерским хозяйствам в 18 округах Подмосковья предоставили более 1,7 тысячи гектаров сельхозземли без торгов. Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров подчеркнул, что предоставление сельхозземли без торгов КФХ — это важный инструмент развития агросектора региона.

Он позволяет начинающим и действующим хозяйствам развиваться, создавать рабочие места и наращивать производство местной сельхозпродукции, а государству — вовлекать обширные сельскохозяйственные угодья в хозяйственный оборот.

Земельные участки для развития растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, сенокошения и овощеводства получили крестьянско-фермерские хозяйства в городских и муниципальных округах Клин, Шатура, Егорьевск, Серпухов, Шаховская, Можайский, Талдомский, Рузский, Кашира, Коломна, Луховицы, Богородский, Павлово-Посадский, Ступино, Серебряные Пруды, Волоколамский, Наро-Фоминский и Дмитровский.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.