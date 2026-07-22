Более 1700 абитуриентов подали документы в колледж «Подмосковье» в Химках

В Химках продолжается приемная кампания в филиале колледжа «Подмосковье». Абитуриенты уже подали свыше 1700 заявлений на бюджетные места.

В Химках работают два подразделения колледжа — в этом году для поступающих доступно 335 бюджетных мест.

«Мы ведем обучение по шести профессиям и девяти специальностям. Конкуренция есть, поэтому не стоит откладывать подачу документов на последний момент», — отметила заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Елена Фещенко.

Наибольший интерес у абитуриентов вызывают технические специальности. Лидером по количеству заявлений стала профессия мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. При этом многие студенты начинают совмещать учебу с работой по профилю уже с первых курсов, а трудоустройство на крупных предприятиях нередко становится возможным еще до выпуска.

Колледж сотрудничает с ключевыми организациями округа: Химкинской клинической больницей, НПО имени Лавочкина, НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел». Благодаря партнерским соглашениям учащиеся проходят практику на базе этих предприятий, а впоследствии часто остаются там работать.

«Когда у выпускников есть возможность получить востребованную профессию и уже во время учебы выйти на практику в крупные предприятия, это напрямую влияет на развитие экономики города. Особенно важно, что образовательные программы синхронизированы с потребностями работодателей — такой подход позволяет готовить специалистов, которые нужны рынку», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В текущем наборе колледж расширил линейку образовательных программ — среди новинок появилась специальность «Преподавание в начальных классах». Приемная комиссия открыта с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, подать документы можно до 15 августа.