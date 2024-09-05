Более 170 тысяч звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 170 тысяч звонков с начала года. Женщины звонили, чтобы узнать ответы на многие волнующие их вопросы — от предстоящих родов до грудного вскармливания.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, операторы расскажут о возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом.

«Звонков поступило на 1,7 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 14,3 тысячи из них поступили из других регионов», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

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