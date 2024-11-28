Более 170 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию в 2024 году

В Подольске провели диспансеризацию более 90% от запланированных жителей — 170 909 человек. План для взрослого населения в этом году составлял 184 229 пациентов.

Жители Подольска могут бесплатно пойти диспансеризацию в поликлиниках по месту прикрепления. Обследования проводят с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 08:00 до 14:00 по субботам.

Жители отдаленных территорий могут проверить здоровье в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности». Там имеется вся необходимая для этого аппаратура: электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови. Также в нем разместили устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер.

Главная задача диспансеризации — выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Чем быстрее врачи обнаружат недуг, тем быстрее его вылечат.

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