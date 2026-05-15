Более 170 подъездов отремонтируют в Коломне в 2026 году

Департамент городского хозяйства планирует отремонтировать в 2026 году 178 подъездов в многоквартирных домах Коломны. При этом ремонт 116 подъездов выполнят при софинансировании из регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

По словам генерального директора ООО «ДГХ» Алексея Резникова, на данный момент по этим объектам завершается активная фаза подготовки технической документации, проводится оценка достоверности сметной стоимости в ГАУ МО «Мособлгосэкспертизе». После чего начнутся ремонтные работы.

Еще 62 подъезда приведут в порядок за счет средств, которые жильцы ежемесячно вносят за содержание и ремонт домов. Работы уже стартовали по некоторым адресам, например, в доме № 22/21 на улице Черняховского (подъезд 1), доме № 7 по улице Черняховского (подъезд 1), доме № 13 по Окскому проспекту (подъезд 2), доме № 2 по улице Леваневского. Полностью завершен ремонт в доме 43 на проспекте Кирова.

«Перечень работ в каждом случае свой, его обязательно согласовывают с советом дома. Обычно это косметический ремонт, но если нужно, рабочие чинят перила, восстанавливают тамбурные двери, меняют освещение, почтовые ящики или окна», — пояснил Алексей Резников.

Важно отметить, что работа ведется планомерно. В прошлом году департамент городского хозяйства отремонтировал 38 подъездов, так что нынешний план — это продолжение большой и важной программы по формированию комфортной городской среды.