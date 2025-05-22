Более 170 незаконных сбросов отходов зафиксировали в Истре

С начала года 173 видео со сбросами отходов в муниципальном округе Истра направили в Министерство чистоты Московской области для возбуждения административных дел. В результате оформили 87 постановлений по статье 8.2 КоАП РФ.

За чистотой на контейнерных площадках следят камеры региональной системы видеонаблюдения «Безопасный регион» и коммунальные службы. Благодаря этому удается выявить нарушителей порядка и привлечь к административной ответственности в виде штрафа. Такие меры принимаются из-за того, что переполняются общественные контейнерные площадки для выброса мусора, в результате образуются горы отходов, которые разрастаются, затрудняя подъезд спецтехники.

Только за прошедшую неделю мая с площадок коммунальные службы собрали более 300 кубометров различных видов отходов, которые никак не предназначены для подобных контейнеров.

Чтобы не нарушать порядок, следует вызвать специальную организацию Подмосковья, которая вывезет строительные и крупногабаритные отходы.