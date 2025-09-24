Более 170 фасадов домов отремонтировали в Истре за лето

Специалисты в соответствии с планом и по обращениям жителей муниципального округа Истра выполнили окраску, штукатурку и отмостку фасадов домов. Работы провели в Дедовске, Бужарово, Кострово, Онуфриево, Курово, Курсаково, Савельево, Новопетровском, Покровском, Павловском, Глебовском, Рождествено, Павловской Слободе, Румянцево, Котово и Агрогородке.

Теперь в планах обслуживающих организаций — ремонт межпанельных швов в домах № 15 и № 24 на Центральной улице в Кострово, ремонт отмостки в доме № 17 в деревне Павловское и окрашивание газопровода у дома № 4 по улице Гагарина и вблизи дома № 12 на улице Космонавта Комарова в Дедовске.

Также специалисты планируют покрасить фасад примыкающей стены в Истре по адресу: улица Рабочая, дом № 5б, а также восстановить отмостки между первым и вторым подъездами дома № 2 по улице Ленина, выполнить ремонт и окрашивание цоколя в доме № 41 на Советской.