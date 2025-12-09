Более 170 елочных базаров откроют в Подмосковье в декабре

В декабре в Подмосковье откроется 178 елочных базаров. Там жители смогут выбрать живую новогоднюю ель на свой вкус. На продажу поступят деревья от поставщиков из Московской и Владимирской областей, а также Пермского края. На площадках также предложат еловые лапники, праздничные композиции в кашпо и корзинах и другую праздничную продукцию.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что все официальные базары будут работать только с проверенной продукцией. Каждое дерево будет иметь сертификаты и необходимые документы, подтверждающие законную заготовку, сортировку и качество. Найти ближайшую площадку можно с помощью интерактивной карты на портале «Мой АПК».

Кроме традиционных базаров, живые елки можно приобрести и в других точках. Так, они будут доступны в 124 подмосковных торговых центрах. Популярным остается и онлайн-формат: жители могут заказать дерево с доставкой или самовывозом через маркетплейсы. Благодаря этому купить новогоднюю елку можно рядом с домом, по пути с работы или вовсе не выходя из квартиры.