Более 170 единиц техники подключили к уборке округа от снега в Егорьевске

Циклон «Фрэнсис» принес в регион обильные осадки, превратив улицы и дворы в снежные лабиринты. Для оперативной ликвидации последствий непогоды на улицы округа был выведен весь ресурс коммунальных и дорожных служб.

В расчистке задействовано свыше 340 дорожных рабочих и дворников, а также более 170 единиц специализированной техники. Работы ведутся повсеместно — от центральных магистралей до отдаленных переулков. В первую очередь внимание специалистов сосредоточено на обеспечении безопасности и доступности ключевых локаций: подходы к школам, детским садам и поликлиникам, остановки общественного транспорта, основные маршруты следования автобусов и подъездные пути к жилым кварталам, а также пешеходные зоны и парковочные пространства.

«Все ответственные службы переведены на усиленный режим работы в круглосуточном режиме», — сообщил глава округа Дмитрий Викулов.