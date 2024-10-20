Более 170 единиц техники будут убирать улицы Подольска зимой

В Подольске провели традиционный смотр коммунальной техники перед началом зимнего сезона. В уборке снега и наледи задействоуют более 170 единиц техники.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин проверили готовность муниципальных предприятий и управляющих организаций к обслуживанию округа зимой.

Комплекс техники включает в себя тракторы, самосвалы, погрузчики, автовышки, автогрейдеры и другие машины. Весь спецтранспорт оснащен навесным оборудованием. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения погоды.

Вся техника очень функциональна и маневренна. Часть может выполнять работы даже в ограниченных пространствах — к примеру, во дворах и на небольших площадках.