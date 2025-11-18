Более 170 домов отремонтировали в Чехове за 5 лет

Глава муниципалитета Михаил Собакин рассказал на форуме во Дворце спорта «Олимпийский» о капитальном ремонте жилых зданий. Согласно следующему трехлетнему плану, в округе полностью обновят еще 35 домов.

В Чехове по региональной программе Фонда капитального ремонта в 2025 году были запланированы работы в 48 многоквартирных домах. В 37 из них в полном объеме обновлена кровля. В семи — отремонтированы внутренние инженерные системы, в восьми домах сделан фасад. В двух домах теперь есть новые отмостки, в еще одном в полном объеме выполнен ремонт подвального помещения.

«По-прежнему высоким продолжает оставаться запрос жителей на капитальный ремонт многоквартирных домов. За последние пять лет Фондом капитального ремонта были отремонтированы в общей сложности 178 домов», — отметил Михаил Собакин.