Более 170 детей из Красногорска стали участниками Всероссийского экономического диктанта

В России и за рубежом стартовал ежегодный экономический диктант. Участниками образовательного мероприятия стали более 170 школьников и студентов из Красногорска.

Не первый год в диктанте принимают участие воспитанники специализированных социально-гуманитарных классов школы № 10 города Красногорска. После завершения аттестации в личном кабинете на открытом портале можно узнать итоги теста. Набравшие от 90 до 100 баллов станут победителями.

Диктант написали во всех регионах России и в десятке зарубежных странах в этом году. Всего организовали 1345 региональных площадок. Это рекордное число за всю историю проекта.

Участвуя во Всероссийском экономическом диктанте, старшеклассники демонстрируют свои знания в области экономики и финансов. Образовательное проект развивает интерес молодежи к экономическим наукам и может повлиять на выбор профессии.

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